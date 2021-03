جوائز الدوري الإنجليزي | محرز ينافس على أفضل لاعب وتوخيل يتوج بدايته المميزة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس الجاري.

النجم الجزائري رياض محرز يأتي على رأس المرشحين، بعد تألقه الملفت للأنظار مع مانشستر سيتي على مدار الشهر.

المنافسة لن تكون سهلة لمحرز، بتواجد العديد من النجوم في القائمة، وأبرزهم هاري كين مهاجم توتنهام المتألق مع الفريق اللندني.

وينضم لهما لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد الذي واصل سطوعه مع الشياطين الحمر، وجيسي لينجارد صانع ألعاب وست هام.

إيلان ميلييه حارس ليدز يونايتد يتواجد كذلك في الصورة، لياندرو تروسار جناح برايتون، كيليتشي إيهيناتشو وأندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

🔵 Andreas Christensen 🦊 Kelechi Iheanacho ⚪️ Harry Kane ⚒ Jesse Lingard 🔵 Riyad Mahrez 🧤 Illan Meslier 🔴 Luke Shaw 🔵 Leandro Trossard Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب في البطولة لشهر مارس، فيتواجد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي على رأس المرشحين ومعه جراهام بوتر مدرب برايتون.

💥Who gets your vote for March's Barclays Manager of the Month this @premierleague season?



Cast your vote now 👉https://t.co/CXFP2XdKGC



It's #AllToPlayFor pic.twitter.com/HO2qujTWdt