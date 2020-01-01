مانشستر يونايتد يعلن تعافي راشفورد من الإصابة

مهاجم مانشستر يونايتد راشفورد يؤكد تعافيه من الإصابة خلال فترة الحجر الصحي

أكد نادي مانشستر يونايتد تعافي مهاجمه ماركوس راشفورد من إصابة الظهر التي كانت قد أبعدته عن الملاعب لنحو 3 أشهر كاملة.

وكان راشفورد قد لعب دورًا هامًا في أغلب النتائج الإيجابية التي حققها الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي، قبل أن تؤثر إصابته كثيرًا على الفريق.

ومنذ يومين، تحدث مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد حول حالته البدنية في الوقت الحالي، حيث أكد أنه أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر واحد من الآن.

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وحقق اللاعب تقدمًا مذهلًا على مستوى حالته البدنية، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات بمجرد عودة زملائه إليها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأكد مانشستر يونايتد أن اللاعب يواصل التدريبات في فترة الحجر الصحي، مؤكدًا أن اللاعب كان يعمل بجد طوال الفترة الماضية من أجل استعادة لياقته والعودة سريعًا.

وأشاد النادي بالدور الإنساني لمهاجمه الدولي والذي يعمل حاليًا مع مؤسسة FareShare من أجل توفير الطعام للأطفال المحتاجين أثناء فترة غلق المدارس بسبب فيروس كورونا.

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يذكر أن راشفورد كان أحد أبرز المهددين بالغياب عن كأس الأمم الأوروبية 2020، وهو أيضًا رفقة مواطنه هاري كين من أبرز المستفيدين من تأجيل البطولة إلى 2021.