أخبار الانتقالات: بايرن ينافس مانشستر يونايتد على سانشو وجوارديولا يسعى لضم بونوتشي

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 28 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 28 مارس.

أخبار انتقالات اليوم السبت 28 مارس 2020:​

مانشستر يونايتد يواصل الاتفاق مع ماديسون

يستمر مسؤولو نادي مانشستر يونايتد في البحث عن تدعيمات مختلفة بوسط الملعب بعد نجاح صفقة برونو فيرنانديش حيثُ هناك رغبة في التعاقد مع ماديسون من ليستر سيتي

بايرن يدخل في منافسة مانشستر يونايتد على سانشو

دخل بايرن ميونخ في منافسة مع مانشستر يونايتد على النجم الإنجليزي سانشو خلال الفترة الأخيرة بعدما اقترب اللاعب من الرحيل من بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي القادم.

يوفنتوس يسبق ريال مدريد نحو فان دي بيك

حسب صحيفة كالتشيو ميركاتو فإن نادي يوفنتوس توصل لاتفاق خلف الكواليس مع اللاعب الشاب الهولندي في ظل صراع قوي مع ريال مدريد لم يحسم بشكل رسمي حتى الآن.

جوارديولا يرغب في ضم بونوتشي

بحسب بعض المصادر في إيطاليا فالمدرب الإسباني بيب جوارديولا يرغب في بدء محادثات مع النجم الإيطالي بونوتشي لضمه إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

نوير قد يرحل عن بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مانويل نوير لا يرغب في تجديد عقده مع بايرن ميونخ لشعوره أن الفريق الألماني سيجبره على الاعتزال قريباً.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تعاقد الفريق البافاري مع مارك نوبل بالإضافة إلى الحديث عن التعاقد مع تير شتيجن من نادي برشلونة

كوتينيو يُفكر في العودة إلى الدوري الإيطالي

يعكف حالياً النجم البرازيلي كوتينيو على تحديد مصيره خلال الموسم المُقبل بعدما شعر بعدم رغبة في بايرن ميونخ بإبقائه خلال الموسم المُقبل.

لاعب برشلونة السابق لديه عرض مُغري من جانب نادي تشيلسي لكنه يُفكر في العودة إلى الدوري الإيطالي من خلال بوابة يوفنتوس

ميلان يُريد إعادة باكايوكو

يرغب نادي ميلان في إعادة لاعب الفريق السابق باكايوكو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

صحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية تؤكد أن اللاعب سيعود من فترة إعارته بالدوري الفرنسي إلى نادي تشيلسي الذي لا يرغب في بقائه.

تشيلسي قد يخسر بيدرو في الميركاتو الصيفي

يبدو أن النجم الإسباني بيدرو سيرحل مع نهاية الموسم من نادي تشيلسي بعدما قضى نحو خمس سنوات داخل ستامفورد بريدج.

صاحب ال32 عاماً يريد أن يشارك بصفة مستمرة خاصة مع شعوره باقتراب اعتزاله، لذلك يُفكر في عدم تجديد عقده مع نهاية الموسم.