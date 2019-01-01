مانشستر يونايتد يعثر على بديل بوجبا بثمن بخس

مقابل رسوم لن تزيد عن 40 مليون بعملة المملكة المتحدة

أفادت تقارير صحفية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، عثر بالفعل على بديل المتمرد المصاب بول بوجبا، والإشارة إلى لاعب وسط ليل بوبكاري سوماري.

وبحسب ما ذكرته شبكة (إي إس بي إن)، فإن الشاب الفرنسي الذي دافع عن ألوان الديوك في كل الفئات السنية، أصبح على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم خط وسط المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وأشار التقرير إلى أن الاختيار وقع على ابن أكاديمية باريس سان جيرمان، أولاً لموهبته وقدرته على خلافة مواطنه بوجبا في المستقبل القريب، وكذا لسهولة ضمه مقابل رسوم لن تزيد في أي حال من الأحوال عن 30 لـ40 مليون يورو، لعدم موافقته على تمديد عقده الذي سينتهي مع حلول فصل الصيف حتى الآن.

كما تنطبق شروط سياسة مانشستر يونايتد الجديدة على ذو الأصول الإفريقية، باعتباره أحد جواهر المستقبل، مثل آرون بيساكا والويلزي دانييل جيمس.

البطل الجديد المنتظر للقميص رقم 7 في ريال مدريد 💥 pic.twitter.com/4s12mzGWXT — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 29, 2019

ويسعى اليونايتد اليافع الفرنسي لحل معضلة تمرد وإصابة بول بوجبا، الذي عانى كثيرًا من لعنة الإصابة منذ بداية هذا الموسم، آخرهم الإصابة التي سيواصل التعافي منها حتى شهر ديسمبر المقبل، فضلاً عن رغبته الملحة في الرحيل، كما اعترف بنفسه في فصل الصيف الماضي، الأمر الذي جعل إد وودوارد يراقب سوماري عن كثب في الوقت الراهن.