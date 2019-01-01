لينجارد يخسر 200 ألف استرليني في علامته التجارية

النجم الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لخسائر فادحة في العلامة التجارية التي أطلقها قبل حوالي عام.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تعرض جيسي لينجارد لاعب فريق مانشستر يونايتد لخسائر فادحة في التجارة الخاصة التي أطلقها بمجال الأزياء في ديسمبر الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن الخسائر وصلت لحوالي ٢٠٠ ألف جنيه استرليني خلال الأشهر الماضية.

وكان اللاعب قد أعلن عن خط أزياء خاص به تحت مسمى "JLingz" في شهر ديسمبر الماضي قبل مباراة ليفربول التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف لهدف وتعرض جوزيه مورينيو للإقالة بسببها.

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وذكرت الصحيفة أن خط الأزياء الخاص باللاعب عمل بشكل جيد على فترات لكن إجمالًا لم يتمكن من تحقيق أي ربح خلال تلك الفترة

وتلقى لينجارد الكثير من الانتقادات بعدما أطلق خط الأزياء بشكل مباشر بالأخص من أساطير مانشستر يونايتد جاري نيفيل وروي كين.

جدير بالذكر أن لينجارد يمر بفترة صعبة في مسيرته الكروية حيث فشل في التسجيل أو الصناعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي كما فقد مركزه في منتخب إنجلترا.