مانشستر يونايتد يعبر لوتون بثلاثية في كأس الرابطة

سولشاير دفع بمزيج من الأساسيين والاحتياطيين

نجح فريق مانشستر يونايتد، في عبور الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على لوتن تاون بثلاثية دون رد.

المباراة جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، بعد أيام قليلة من سقوط الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

المدرب أولي جونار سولشاير، قرر منح الفرصة للحارس البديل دين هندرسون، وأشرك بعض العناصر الأساسية مثل أرون بيساكا، دوني فان دي بيك وهاري ماجواير.

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وقرر الاعتماد كذلك على المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، جيسي لينجارد، فريد، نيمانيا ماتيتش من اللاعبين البدلاء.

السيطرة كانت لصالح يونايتد في أغلب الفترات، حيث هدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة، ولكنه واجه صعوبة كبيرة في التسجيل بالشوط الأول.

هدف المباراة الأول، كان عن طريق ماتا، حيث سجل التقدم للشياطين الحمر في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو الفوز بهدف دون رد للضيوف، تمكن ماركوس راشفورد من إضافة الثاني بالدقيقة 88، قبل أن يختتم ميسون جرينوود الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

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وفي مباريات أخرى بنفس الدور، فاز نيوبورت كاونتي على واتفورد 3/1، وتعادل برينتفورد مع وست بروميتش، وفاز وست هام 5/1 على هال سيتي، بينما تأجلت مواجهة توتنهام مع ليتون، بسبب ظهور حالات كورونا بصفوف الأخير.