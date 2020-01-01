مانشستر يونايتد يضاعف راتب فيرنانديش بعقد جديد لحمايته

مانشستر يونايتد يؤمن برونو فيرنانديش من أعين أندية أوروبا بعقد وراتب أفضل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي مانشستر يونايتد في تحسين عقد لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن إدارة النادي تستعد لتقديم العقد الجديد لفيرنانديش في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الراتب الجديد للاعب سبورتينج لشبونة السابق سيكون ضعف ما يحصل عليه في الوقت الحالي بصفوف مانشستر يونايتد.

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وكان فيرنانديش قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينج لشبونة في يناير من العام الجاري قبل حوالي 11 شهرًا من الآن، ووقع على عقود لمدة أربعة أعوام ونصف.

وسيكون العقد الجديد لنفس الفترة مع وجود خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، وسيحصل اللاعب من خلاله على راتب أسبوعي 220 ألف جنيه استرليني.

وخاض اللاعب حتى الآن 37 مباراة بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم خلالهم مستويات مميزة كان الأفضل فيهم بين نجوم الفريق كافة.

وسجل اللاعب 22 هدفًا خلال تلك المواجهات، وصنع 14 هدفًا، وهو ما لفت أنظار العديد من أندية أوروبا له، في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة.