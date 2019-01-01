مانشستر يونايتد يصرف نظره عن منبوذ ريال مدريد إلى الأبد

قضي الأمر .. المال سيذهب للاعب آخر

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد، قررت صرف النظر نهائيًا عن فكرة التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، بعد فشله في التغلب على لعنة الإصابات التي تطارده بشكل زائد عن الحد منذ سنوات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الإدارة الأمريكية المستحوذة على أسهم "أولد ترافورد"، قد أبلغت المدير التنفيذي إد وودوارد، بنسيان فكرة العودة لطلب منبوذ ريال مدريد إلى الأبد.

وأرجع التقرير سبب الانسحاب المفاجئ للشياطين الحمر، لوجود شكوك حول معاناته مع إصابة مزمنة، وذلك بالتزامن مع التقارير الإسبانية التي أكدت أن اللاعب الويلزي الثلاثيني أخبر النادي الملكي بعدم الإفصاح عن طبيعة إصابته.

وأشار نفس المصدر، إلى أن زعيم أندية البريميرليج على المستوى المحلي، ينظر إلى فكرة إعادة بيل إلى بلاد الضباب عبر بوابة "مسرح الأحلام"، على أنها "مخاطرة كبيرة"، بسبب المخاوف من إصابته، في الوقت الذي سيتقاضى فيه قرابة النصف مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يفضل ضخ هذه الأموال في لاعب للمستقبل، والإشارة إلى لاعب مانشستر سيتي السابق وبوروسيا دورتموند الحالي جادون سانشو، بعد تطور مستواه بشكل مذهل مع أسود الفيستيفاليا في آخر موسمين.

ثلاث نقاط مهمة لكتيبة سيميوني👌 pic.twitter.com/iRCXliHTTe — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 26, 2019

والمعروف أنه في السابق –قبل أكثر من عامين-، اقترن اسم بيل بمانشستر يونايتد، لكن الصفقة لم تتم، بناء على رغبة لاعب توتنهام السابق بالبقاء مع الميرينجي لفترة أطول من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب والبطولات، وهي أيضًا كانت نفس رغبة زيدان، قبل أن ينقلب عليه في الصيف الماضي، ويطالبه بالبحث عن مستقبله في مكان آخر، وهو ما كان سيحدث لولا عدم اتفاق ريال مدريد مع الفريق الصيني الذي خاض المغامرة.