مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم ديبالا من يوفنتوس

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يصرف النظر عن فكرة ضم الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد صرف النظر عن فكرة ضم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن إدارة النادي الإنجليزي ترى طلبات اللاعب مبالغ فيها بالنسبة لهم.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة غير مستعدة لمساوة ديبالا حال قدومه مع كل من ديفيد دي خيا وأليكسيس سانشيز كأعلى الراوتب في صفوف النادي.

وترفض الإدارة كذلك طريقة اللاعب في تأخره في اتخاذ قراره، والحديث عن رغبة وكيله في استقطاع جزء كبير من قيمة الصفقة لنفسه، حيث يسعى المدير الفني أولي جونر سولشار لضم اللاعبين الذين يناسبون مشروعه في مانشستر يونايتد فقط.

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وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الأنباء التي تناولتها تيليجراف، حيث أكدت أنه لن يكون هناك صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس تشمل كل من ديبالا ولوكاكو.

وعلم جول.كوم من مصداره أن اللاعب سيعود غدًا ليوفنتوس وسيخضع للكشف الطبي رفقة زميله البرازيلي أليكس ساندرو، مما يؤكد أنه على الأغلب لن يغادر البيانكونيري.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت على وجود اتفاق مبدأي بين كل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد على صفقة تبادلية تضم ديبالا ولوكاكو، وتحدثت تقارير آخرى عن دخول ماندجوكيتش في الصفقة أيضًا.