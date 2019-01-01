لشبونة ينتظر عرض جديد من مانشستر يونايتد لبرونو فيرنانديز

نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في انتظار عرضًا جديدًا من نظيره مانشستر يونايتد لضم اللاعب برونو فيرنانديز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ينتظر في الوقت الحالي عرضًا جديدًا من نظيره مانشستر يونايتد لضم لاعبه برونو فيرنانديز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الفريق البرتغالي لا يمانع من رحيل اللاعب لصالح مانشستر يونايتد لكن بقيمة مادية يحددها هو.

وكان سبورتينج لشبونة قد طلب الحصول على ٨٠ مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبه الشاب الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري البرتغالي في الموسم الماضي.

خاص - فان بيرسي: مانشستر يونايتد يجب أن يصبر على سولشاير

وتوقف عرض مانشستر يونايتد الأخير عند رقم ٦٠ مليون يورو، وقد تشهد الفترة المقبلة تطورات كبيرة مع قرب سوق الانتقالات في إنجلترا من الإغلاق.

ويحاول مانشستر يونايتد ضم لاعب بديل للفرنسي بول بوجبا الذي أصبح مصرًا على المغادرة خلال الصيف الجاري لينضم لصفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات في إنجلترا سينتهي يوم الخميس المقبل في تمام السادسة بتوقيت لندن، مما يعني أن مانشستر يونايتد لن يتمكن من ضم اللاعب بعد ذلك.