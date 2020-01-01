مانشستر يونايتد يسعى لضم إيمري تشان وديميرال

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على رغبة مانشستر يونايتد في ضم إيمري تشان وميريح ديميرال.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على ثنائي يوفنتوس الإيطالي إيمري تشان وميريح ديميرال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن إيمري تشان أصبح ضمن أولويات مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا الاهتمام في ظل الرفض القاطع من قبل فريق يوفنتوس في التفريط بخدمات اللاعب الألماني في المرحلة الحالية من الموسم بعد إصابة مواطنه سامي خضيرة.

ويسعى مانشستر يونايتد لدعم وسط ملعبه الذي عانى من مشاكل عديدة في الأشهر الماضية في ظل سوء مستوى لينجارد وغياب بوجبا المستمر للإصابة.

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كما كشفت الصحيفة عن اهتمام الشياطين الحمر باللاعب ميريح ديميرال الذي يقدم مستويات طيبة للغاية رفقة البيانكونيري في الفترة الأخيرة.

وكان ديميرال قد شارك ست مباريات رفقة يوفنتوس في الموسم الجاري وقدم مستويات طيبة منحته ثقة المدير الفني ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري.

جدير بالذكر أن ديميرال كان قد انضم لصفوف يوفنتوس هذا الصيف قادمًا من نادي ساوسوولو مقابل 18 مليون يورو ونجح مؤخرًا في لفت أنظار كبار القارة له.