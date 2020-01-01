سولشاير: تأثير فيرجسون على الكرة الإنجليزية أكبر من جوارديولا

سولشاير يرى أن تأثير السير أليكس فيرجسون على الكرة الإنجليزية أكبر من بيب جوارديولا

يرى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن تأثير السير أليكس فيرجسون على كرة القدم الإنجليزية أكبر من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره السيتي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أولد ترافورد"، بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

قبل هذه المباراة، أثار جاري لينكر مهاجم توتنهام وليستر سيتي السابق، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما قال إن جوارديولا صاحب التأثير الأكبر على كرة القدم الإنجليزية.

وقد سئل سولشاير عما إذا كان يتفق مع لينكر، ليجيب: "عليّ أن أقول بإن جوارديولا كان له تأثير كبير منذ أن تولى تدريب برشلونة، لقد أعجبت بما قدمه مع الفرق التي دربها".

وأضاف المدرب النرويجي: "لكني تدربت تحت قيادة الأكثر تأثيرًا (فيرجسون)".

وتابع: "جوارديولا واحد من أفضل المدربين على الإطلاق، يمكنك رؤية من أين أخذ حكمته (يوهان كرويف)".

وأكمل: "لقد سعدت بلقاء يوهان كرويف عندما كان نجله جوردي هنا، بمكن أن ترى أوجه التشابه بين بيب وبينه".

وتطرق سولشاير، للحديث عن مواجهة السيتي، موضحًا: "لقد هزمناهم قبل شهر، ونحن نعلم أننا نستطيع تكرار الأمر".

واعترف سولشاير، بأن فريقه يأتي خلف السيتيزنز في الوقت الراهن، لكنه لا يزال أكبر نادٍ في العالم.

وأتم: "ما زلنا نرى أنفسنا بأننا أكبر ناد في العالم، بالطبع نريد العودة إلى وضعنا السابق، سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت، نحن مانشستر يونايتد، لقد صعدنا للقمة وتراجعنا، ولكننا نعود دائمًا".