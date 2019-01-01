مانشستر يونايتد يستغل مبابي وريال مدريد لدعم هجومه!

الصيف المقبل سيكون ساخنًا..

تضع إدارة مانشستر يونايتد، أعينها نصب التعاقد مع لوكاس يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أوردته تقارير صحفية بريطانية.

وكان يوفيتش قد انضم إلى ريال مدريد هذا الموسم قادمًا من آينتراخت فرانكفورت بعدما قدم موسمًا إعجازيًا مع الفريق الألماني أحرز فيه 27 هدفًا، وقاد النسور فيه لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، دفع 60 مليون يورو في الصيف الماضي من أجل يوفيتش، غير أن الدولي الصربي لم يقنع المدرب زين الدين زيدان حتى اللحظة.

إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، قاما بالسؤال حول وضع يوفيتش في ريال مدريد تأهبًا للانقضاض عليه في فترة الانتقالات الشتوية، بيد أن ريال مدريد أكد على عدم وجود نية للتفريط في مهاجمه.

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في الوقت نفسه، فإن مانشستر يونايتد يُراقب الوضع عن كثب، فبحسب ما قالته الصحافة البريطانية، فإدارة إد ووداورد سوف تستغل عزم الملكي التعاقد مع كيليان مبابي من أجل ضم يوفيتش ولكن في الصيف المقبل.

بالتأكيد، فإن مبابي بما لديه من موهبة قد استطاع أن يأسر قلوب جمهور ريال مدريد، ويجعله خيارًا أساسيًا للتعاقد معه الصيف المقبل من فريقه باريس سان جيرمان، إلى جانب اقتناع الإدارة وزيدان بقدرات الدولي الفرنسي.

وفي حال أن تمكننت إدارة الميرينجي من حسم صفقة مبابي، فسيكون حينها من اليسير على اليونايتد التعاقد مع يوفيتش، والذي حينها سيكون خيارًا ثالثًا في مدريد بعد كريم بنزيما ومبابي، وستتقلص فرصه في المشاركة أساسيًا أو احتياطيًا.

على أي حال، فإن يوفيتش ليس الوحيد الذي تسعى إدارة اليونايتد الظفر بخدماته في الصيف، فيوجد أيضًا المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ، إيرلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج، والذي يُتوقع أن يتنافس عليه كبار القارة العجوز بقوة في الميركاتو المقبل.

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مانشستر يونايتد هذا الموسم يُعاني في مركز المهاجم الصريح، فقد فرط أولي جونار سولشاير في مهاجمه الأول روميلو لوكاكو دون إيجاد بديلًا له، ليضطر إلى الاعتماد على ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال كمهاجمين صريحين.

يذكر أن يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، قد شارك في 9 مباريات أغلبهم كبديل هذا الموسم مع ريال مدريد، واكتفى بتسجيل هدفًا وحيدًا في الليجا دون أن يسجل بعد في دوري أبطال أوروبا.