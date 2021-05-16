مانشستر يونايتد يرفض ألاعيب رايولا في التجديد لبوجبا!

نادي مانشستر يونايتد يقرر التجديد لبول بوجبا لكن يرفض ألاعيب وكيله مينو رايولا!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يريد التجديد للاعبه بول بوجبا نجم وسط ملعب الفريق في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي سعيد بما قدمه اللاعب من مستويات في الفترة الأخيرة.

ما هي عقبات تجديد عقد بوجبا؟

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد بالرغم من رغبته في تجديد عقد بوجبا إلا أنه لن يستجيب لألاعيب وكيل أعماله الشهير مينو رايولا.

وبدأت المحادثات بالفعل بين مانشستر يونايتد ووكيل اللاعب بحسب ما ذكرت الصحيفة، لكنها لا تسير بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

كم يطلب رايولا كراتب لبوجبا؟

يريد مينو رايولا أن يحصل موكله على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد رفقة مانشستر يونايتد، وهو الرقم الذي يرفضه الشياطين الحمر.

النادي يعاني بالفعل على عدة مستويات مالية ولا يستطيع تقديم ذلك الراتب للاعب واحد عمره 28 عامًا حتى لو كان بول بوجبا بحسب ما ذكرت الصحيفة.

من يستطيع تحمل راتب بوجبا؟

في الظروف العادية يستطيع رايولا الضغط بريال مدريد أو برشلونة أو حتى يوفنتوس، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا فتلك الفرق تعاني ماليًا أيضًا، بالرغم من ربطهم باللاعب من قبل.

وحده باريس سان جيرمان في الوقت الحالي القادر على تقديم ذلك الراتب لبوجبا، ويستطيع رايولا أن يضغط به على مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن عقد بوجبا في مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، أي يستطيع التفاوض على الرحيل مجانًا في يناير المقبل.

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