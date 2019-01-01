مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لشراء أهم أهدافه الشتوية

والنادي يراقب توتر علاقة اللاعب بمدربه

أكدت بعض الصحف البريطانية التي تحظى بمصداقية جيدة، أن إدارة مانشستر يونايتد، تقدمت خطوة على كل الطامعين في الحصول على توقيع جوهرة بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

وأشارت صحيفة "تيلجراف"، إلى أن اليونايتد بات الأوفر حظًا لضم لاعب غريم المدينة السابق، وذلك رغم ارتباط اسمه بأندية أخرى بحجم ريال مدريد وبرشلونة وبدرجة أقل الغريم المحلي آرسنال.

ولفت التقرير إلى أن المدير الرياضي للشياطين الحمر إد وودوارد، يرصد حوالي 100 مليون جنيه إسترليني لإبرام الصفقة في فصل الشتاء، وهو مبلغ من الصعب أن تنفقه الإدارة اللندنية في لندن لم يتجاوز الـ20 عامًا.

ورجح المصدر سيناريو انتقال اليافع البريطاني إلى "أولد ترافورد" في سوق الانتقالات الشتوية، باعتباره الأكثر جدية في مفاوضاته مع وكيل أعمال اللاعب، عكس الفرق الأخرى المنافسة، تكتفي حتى الآن بالمتابعة واستفسارات مبدئية.

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وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع الشائعات المتداولة في وسائل الإعلام الألمانية، عن إمكانية رحيل صاحب الـ19 عامًا عن "سيجنال ايدونا بارك" في النصف الثاني من الموسم، لتوتر علاقته بالمدرب فافر ومجلس إدارة أسود الفيستيفاليا في الآونة الأخيرة.

وعوقب اللاعب بغرامة مالية لتأخره في العودة من عطلة أكتوبر الدولية، وفي مباراته الأخيرة قبل عطلة نوفمبر، قام المدرب باستبداله في وقت مبكر في ليلة السقوط الكبير أمام بايرن ميونخ في "آليانز آرينا"، وذلك للصورة الباهتة التي ظهر عليها الدولي الإنجليزي.

وتشير العديد من المصادر إلى أن سبب تغير أوضاع سانشيو مع البوروسيا، هو انشغاله المفاجئ بالرحيل، وتأثره بالتقارير التي تربط مستقبله بصفوة أندية القارة العجوز.