مانشستر يونايتد يحرم ريال مدريد من بوجبا في يناير

القرار أصبح حاسمًا..

تواصل إدارة مانشستر يونايتد عملية التعنت والتمسك ببول بوجبا، وترفض أن يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يحظى به من ريال مدريد.

بوجبا أعلن بوضوح في أكثر من مناسبة أنه يبحث عن تحدٍ جديد بعد أربع سنوات له داخل الأولد ترافورد، وقد أراد الرحيل في الصيف الماضي لا سيما وبعد المفاوضات التي أُجريت معه من قبل النادي الملكي، غير أن الإدارة الإنجليزية وقفت حائلًا أمام إتمام ذلك.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "دايلي ميل" فإن إدارة المانيو ستستمر على موقفها الرافض لرحيل الدولي الفرنسي، في الوقت الذي كان لريال مدريد بعض المحاولات للظفر بخدماته في الشتاء بُناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.

الفريق الملكي يُعاني بوضوح في منتصف الملعب خصوصًا بعد تراجع مستوى لوكا مودريتش، وقد نُظِر إلى بوجبا كحل مثالي للأزمة، لكن بسبب موقف إدارة الشياطين الحمر، فالآن تتجه الأنظار كلها نحو كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، والذي ينتهي عقده مع السبيرز بنهاية هذا الموسم.

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بوجبا لم يلعب مع اليونايتد من الإصابة التي ألّمت به في سبتمبر الماضي، ورغم أنه كان من المفترض عودته في الأيام القليلة الماضية، لكنه تعرض لانتكاسة تؤخر ملامسته لكرة القدم لشهر جديد.

وعلى الرغم من أن اللاعب قد بدا واضحًا أنه بدأ في نوع من أنواع المماطلة والتمرد حتى يرحل، إلا أن إدارة إد وودارد لا تزال تؤمن به وتنتظر عودته للملاعب، فخيار أن يترك الفريق ليس محل نقاش بالنسبة لهم خصوصًا مع إيمانهم بمشروع أولي جونار سولشاير الذي فيه بوجبا قطعة أساسية لا يُقبل المساس بها.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا لديه عقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى 2021 مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي.