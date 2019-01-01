برشلونة يدفع ثمن الفترة التحضيرية للموسم الحالي أمام ريال مدريد

الفريق الكتالوني عانى بشكل كبير أمام الميرينجي

وقع برشلونة في فخ المشاكل البدنية مؤخراً، ما تسبب في ظهور بعض المشاكل خلال آخر مباراتين وآخرهم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وتعادل برشلونة بالأمس سلبياً، أمام الفريق الملكي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وظهر أصحاب الأرض في المباراة بشكل متراجع، وسيطر ريال مدريد على معظم فترات المباراة، وكان أكثر خطورة.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مشاركة برشلونة القوية خلال فترة الاعداد للموسم الحالي، أدت إلى تأخره البدني في الفترة الأخيرة بالرغم من تصدر الليجا ومجموعته في دوري أبطال أوروبا.

ودخل الفريق الكتالوني مباراة الأمس وله أفضلية راحة أكثر عن ريال مدريد، إذ لعب برشلونة يوم السبت الماضي في الليجا، بينما لعب الميرينجي مساء الأحد أمام فالنسيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ألافيس مساء السبت القادم، في الجولة الـ 18 من الليجا في آخر مباريات عام 2019، قبل أن يأخذ فترة راحة أعياد الميلاد.

برتراجينيو: الفيديو ظلمنا.. وآمور: أتفهم غضب ريال مدريد

ويحتاج لاعبو الفريق الكتالوني، إلى الراحة قبل العودة وخوض مباريات السوبر الإسباني مطلع العام الجديد في السعودية أمام أتلتيكو مدريد وفي حال فوزه سيلعب أمام ريال مدريد أو فالنسيا في النهائي.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حاليا ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.