مانشستر يونايتد يتقدم بعرض جديد لضم بيساكا

العرض الأول وصلت قيمته 40 مليون جنيه إسترليني

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقديم عرض آخر من أجل التعاقد مع آرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس.

المدرب أولي سولشار يبحث عن بعض التدعيمات لصفوف يونايتد هذا الصيف، أهمها بمركز الظهير الأيمن، الذي يمثل أزمة كبيرة لفريقه.

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يونايتد سبق وأن تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لضم بيساكا، ولكن إدارة كريستال بالاس قابلته بالرفض وطلبت 60 مليون للتخلي عن اللاعب.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن مانشستر سيتقدمون بعرض آخر، مقارب بصورة كبيرة لمطالب بالاس.

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وأوضحت أن المحادثات مازالت مستمرة بين الطرفين منذ رفض العرض الأول، ومن المتوقع أن تزداد حظوظ يونايتد بعد العرض الثاني.

بيساكا البالغ من العمر 21 عاماً، تألق بشكل لافت مع بالاس منذ لعبه بالفريق الأول، حيث خاض 42 مباراة في الدوري الإنجليزي مع نادي جنوب لندن حتى الآن.