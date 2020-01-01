مانشستر يونايتد ويوفنتوس في مفاوضات مع منبوذ ريال مدريد

زيدان وضع قائمة طويلة للبيع في الصيف

يطمح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، في نجاح محاولاته من أجل بيع الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

زيدان فقد الثقة تماماً في كل منهما، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال مباريات ريال هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن خورخي مينديش وكيل رودريجيز، دخل في مفاوضات مع بعض الأندية تمهيداً لرحيله في الصيف.

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وأوضحت أن الوكيل البرتغالي تحدث بالفعل مع كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس، بالإضافة لبعض الأندية الأخرى الراغبة في ضم الدولي الكولومبي.

ويعتبر رحيل رودريجيز هو الأقرب للحدوث بالميركاتو المقبل، حيث يتبقى على عقده عام واحد، وشارك لمدة 680 دقيقة فقط خلال موسم 2019/2020.

وتأتي المشكلة الأكبر لزيدان هنا في جاريث بيل، فالدولي الويلزي قضى فترات طويلة على دكة البدلاء هذا الموسم، لكنه لا يريد مغادرة سانتياجو برنابيو.

ومن جانبه لا يمانع بيل الاستمرار على هذا الوضع، والبقاء حتى نهاية عقده الحالي في يونيو 2022، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة لريال.

النادي الإسباني وضع خطة لتوفير مبلغ 75 مليون يورو من رواتب اللاعبين، نظراً للأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

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وهو ما يدفعه نحو التخلي عن بيل بأي صورة ممكنة، حيث يبلغ راتبه السنوي 14.5 مليون يورو، ولا يستفاد منه الفريق لهبوط مستواه وكثرة إصاباته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن ريال مدريد استقر على قائمة بها 12 لاعباً يمكنهم الرحيل في الصيف لتخفيض فاتور الأجور بالنادي.