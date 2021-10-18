"مانشستر يونايتد مثل الأطفال والسيتي وليفربول يعملون كالكلاب"

هجوم لاذع على لاعبي مانشستر يونايتد

انتقد جاري نيفيل، نجم مانشستر يوناتيد الأسبق بشدة نجوم الفريق الحالي بعد سلسلة النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يعيش حاليًا أزمة نتائح حقيقة تحت قيادة أولي سولشاير، حيث تعرض ليلة السبت لهزيمته الرابعة في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات.

وخسر "الشياطين الحمر" آخر مُبارياتهم في الدوري الإنجليزي، أمام ليستر سيتي بأربعة أهدافٍ لهدفين، بعد أن سجل الثعالب هدفين في الدقائق الأخيرة على أرضية ملعب كينج باور.

ماذا قال سولشاير؟

وقال نيفيل عبر شبكة "سكاي سبورتس": "يونايتد كان يبدو مروعًا طوال الوقت، ليستر بدا وكأنه سيسجل مع كل هجمة، هناك مساحات في كل مكان، يجب أن يُفكروا في أنهم أفضل مما هم عليه”.

وتابع أسطورة اليونايتد حديثه بالقول :”لديك أخطاء فردية، ولكن أيضًا فريق غير مُترابط، وهذا الفريق لليونايتد فقير جداً فيما يتعلق بردة الفعل على الأهداف”.

وأكمل نيفيل: ”إنهم مثل الأطفال الصغار، حينما يُسجلون الأهداف فهم ينفخون صدورهم (للتعبير عن التباهي)”.

وماذا قال نيفيل عن لاعبي سيتي وليفربول؟

تطرق نيفيل للمقارنة بين لاعبي يونايتد وفرق الصف الأول في إنجلترا، وقال: "يعمل لاعبو السيتي وليفربول كالكلاب (للتعبير عن الجد)، وهم أفضل لاعبين في العالم، لماذ لا يعمل لاعبو يونايتد بجد مثلهم؟".

واختتم الإنجليزي حديثه: "يتعين على سولشاير ​​الحصول على أفضل النتائج منهم، إذا لم يفعل، فسيواجه مشكلة كبيرة في نهاية الموسم".

اقرأ أيضًا:

"رونالدو لم يكن ليشوه تاريخه باللعب في برشلونة أو مانشستر سيتي"

ازدحام الجدول من دي ستيفانو إلى بيدري .. استنزاف النجوم وسعار التسويق!

"سولشاير أوت" ومعضلة مانشستر يونايتد .. كيف تتحول من منقذ إلى غريق؟!