روما يبدأ المفاوضات لشراء سمولينج بشكل نهائي

خطوة مبكرة من النادي الإيطالي بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد

بدأ نادي روما الإيطالي، التحضير لصفقة دائمة من أجل التعاقد مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

لاعب مانشستر يونايتد انضم للذئاب خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

سمولينج ظهر في آخر 5 مباريات مع روما، ولعب بمستوى مميز جداً بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

تقارير إيطالية، أكدت دخول جيانلوكا بيتراتشي المدير الرياضي لروما، في محادثات رسمية مع مانشستر لشراء اللاعب بشكل نهائي.

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صفقة الإعارة لا تنص على وجود أي بند يتيح لروما شراء سمولينج، لكن النادي الإيطالي يطمح لإقناع نظيره الإنجليزي بالتخلي عنه لحاجة الفريق لخدماته.

ويأتي ذلك رغم سلسلة الإصابات التي عانى منها سمولينج خلال مسيرته، لكن تأقلمه السريع مع روما بجوار جيانلوكا مانشيني بدفاع الذئاب، ساهم في إقناع النادي بهذه الخطوة.