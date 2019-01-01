تير شتيجن: خسارة برشلونة في روما وليفربول ليست كروية

ويتحدث عن أزمته الأخيرة مع مانويل نوير

عاد حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن للحديث عن مباراتي روما وليفربول في دوري أبطال أوروبا وأزمته مع مانويل نوير بخصوص حراسة مرمى ألمانيا.

وكان شتيجن حاضراً في عودة روما وبعدها ليفربول في ربع ونصف نهائي المسابقة الأوروبية على حساب الفريق الكتالوني.

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وقال الألماني مع "11Freunde": "برأيي خسائر برشلونة في روما وليفربول لا تتعلق بالتكتيك وأخطاء كرة القدم، الأمر يجب النظر له بشكل أكثر عمق، هي مشكلة نفسية".

وأضاف: "لا يمكنني القول إن الأمر لن يتكرر، أريد معاونة برشلونة بطريقة لعبي، سعيد بما حققت من بطولات هنا وأريد المزيد".

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وحول أزمته الأخيرة مع نوير: "نحن نملك علاقة محترفة وجيدة وتنافسية، وأنا مثله ومثل كل لاعب أسعى لتحقيق أهدافي في أرض الملعب".

وختم: "ولكن الهدف الرئيسي هو تقديم بطولة أمم أوروبية قوية كفريق".

وتألق شتيجن في آخر لقاءات برشلونة والانتصار على سلافيا براج بهدفين مقابل واحد الأربعاء ضمن المنافسات القارية.