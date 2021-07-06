"مانشستر يونايتد تجاهل ألكانتارا من أجل فيلايني"

مويس فضّل فيلايني على ألكانتارا..

فجر لاعب مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند مفاجأة بخصوص تياجو ألكانتارا ورغبته في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وتجاهل الأخير.

ماذا قال فرديناند؟

كشف ريو فرديناند أن مانشستر يونايتد فوت فرصة التعاقد مع تياجو ألكانتارا خلال صيف 2013، مع تفضيل ديفيد مويس انتقال مروان فيلايني.

قال نجم مانشستر يونايتد السابق: "قبل مغادرة تياجو لبرشلونة، اتصل بي وقال: "ريو، أود أن آتي إلى مانشستر يونايتد، هل يمكنك التحدث إلى شخص ما؟".

وأضاف: "لذلك تحدثت إلى الناس في النادي ديفيد مويس كان المدرب آنذك وأعتقد أنه تحدثت أيضًا إلى إد وودوارد، لكنهم رفضوا وقالوا "نحن أمامنا بالفعل خياران آخران"، وكان منهم مروان فيلايني".

وتابع الدولي الإسباني السابق: "سألني ألكانترا مرة آخرى مرة أخرى وقال: "لدي 24 ساعة لاتخاذ قرار وإلا فإن بيب لن يأخذني إلى بايرن ميونخ".

وأتم صاحب الـ42 عامًا حديثه: "انتهى به الأمر بالذهاب إلى بايرن ميونخ، والباقي هو التاريخ، يا له من رجل عظيم".

ماذا فعل تياجو ألكانتارا بعد تلك المحادثة مع فرديناند؟

قضى ألكانتارا مع الفريق البافاري 7 سنوات، وشارك بقميص بايرن في 235 مباراة، ساعدهم في الحصول على سبعة ألقاب في الدوري الألماني وتوج بدوري أبطال أوروبا، ثم انتقل إلى إنجلترا للعب تحت قيادة يورجن كلوب.

في صيف عام 2020 انتهى عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا ولم يكن من المقرر توقيع عقد جديد في ملعب أليانز أرينا، فانضم إلى نادي ليفربول بصفقة انتقال حر.

لكن عانى تياجو في فترته الأولى مع نادي ليفربول بين فيروس كورونا والإصابات، وشارك في 24 مباراة سجل خلالها هدف وحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

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