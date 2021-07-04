مورينيو يخضع للوك شو ويشيد بأداء إنجلترا

انجلترا تقنع الجميع بأدائها

تخلى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو عن عجرفته وأثنى على أداء المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على نظيره منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة.

في وقت سابق في مرحلة المجموعات، قدم مورينيو نقد لاذع لكتيبة ساوثجيت وخص المدافع الإنجليزي، لوك شو ووصف ضرباته بأنها "سيئة للغاية".

ماذا قال مورينيو عن أداء منتخب إنجلترا أمام أوكرانيا؟

تحدث البرتغالي إلى "TalkSPORT" وقال "كان الأمر سهلا ضد أوكرانيا، سهل الغاية، بالطبع كان أداءً جيدًا من قبل إنجلترا، لكن كما كنت أتوقع، كان الأمر دائمًا سهلاً".

وتابع: "لقد كانوا دائمًا في المقدمة وكان من الممكن أن تكون النتيجة 5-0. ليس لديهم مشاكل على الإطلاق ولم تكن لديهم إصابات"

وأردف: "أراد جاريث ساوثجيت أن يلعب بأفضل فريق لديه بغض النظر عن الإيقافات وقد ثبت أنه محق في اختياره وعدم إراحة اللاعبين".

وأكمل: "الآن لديهم نصف نهائي، سيكون الأمر أكثر صعوبة، لأن الدنمارك أفضل بكثير من أوكرانيا، لكن إنجلترا قوية وتلعب بشكل جيد".

ماذا قال مورينيو على لوك شو؟

علق مورينيو على أداء لوك شو خلال المباراة وقال: "رباعي دفاع إنجلترا قوي حقًا، لوك شو يلعب بشكل أفضل كثير من أي وقت مضى".

وأضاف: "يقدم كايل ووكر بطولة رائعة، كذلك لاعبي قلب الدفاع هاري ماجواير وجون ستونز يقدموا حتى الآن يورو مذهل".

ما هي توقعات مورينيو عن مباراة نصف النهائي بين الدنمارك وإنجلترا؟

تحدث جوزيه وقال: "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لإنجلترا حتى إن لعبوا بشكل جيد وعلى أرضهم فإن الدنمارك قوية ووجدوا طريقة مختلفة للعب بدون كريستيان إريكسن".

وتابع: "عليهم الفوز بالمباراة بأسرع ما يمكن، لأن الحافز العاطفي لدى الدنمارك كبير".

واختتم: "إذا كانت المباراة النهائية على أرض ويمبيلي بين إنجلترا والطرف الآخر إما إسبانيا أو إيطاليا، ستكون مباراة رائعة بالنسبة لكرة القدم وللبلد أيضًا".

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