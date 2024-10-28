مانشستر يونايتد يعلن إقالة تين هاج رسميًا.. ويحدد اسم خليفته "المؤقت"

بسبب سوء النتائج..

قرر نادي مانشستر يونايتد إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج من قيادة الفريق، عقب الخسارة أمام أمام وست هام (2-1) أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى الفريق الأحمر من سوء النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة، كما اكتفى بـ3 تعادلات في الدوري الأوروبي ليحتل المرتبة 21 بين 36 فريقًا.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي اليوم إقالة تين هاج من تدريب الفريق بعد عامين ونصف في قلعة أولد ترافورد، على أن يتولى رود فان نيستلروي، أسطورة يونايتد ومساعد تين هاج المهمة مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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وجاء في بيان النادي: "أعلن تين هاج رحيله عن منصبه كمدير فني للفريق الأول، تم تعيين إريك فى أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس كاراباو في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024، نحن ممتنون لإيريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وخاض تين هاج 128 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، حقق خلالها 72 انتصارًا، و20 تعادلًا، و36 هزيمة، حصد خلالها 236 نقطة، بمتوسط 1.84 نقطة في المباراة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، لاستكمال المهمة في الموسم الحالي.