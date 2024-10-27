بعد تكهنات قيادة مانشستر يونايتد.. قميص ابن تشافي يلمّح لخطوته المقبلة!

يبدو قريبًا بالفعل..

أشعلت نوريا كونيليرا زوجة تشافي هيرنانديز، التكهنات بشأن مستقبل المدير الفني السابق لبرشلونة في عالم التدريب.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن تشافي صار أبرز أهداف مانشستر يونايتد، لقيادة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، خلفًا لهانز فليك.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد عمر برادة، سافر إلى برشلونة رفقة 3 من أعضاء مجلس إدارة الشياطين الحمر للقاء تشافي ومناقشة إمكانية توليه قيادة النادي الإنجليزي.

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ونشرت زوجة تشافي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لتشافي رفقة ابنه "دان"، بينما يرتدي الطفل الصغير قميص مانشستر يونايتد الأساسي لموسم 2023/24.

ولا يفضل تشافي قيادة أي فريق في إسبانيا، لعدم مواجهة برشلونة، لذا يبدو أن خيار الانتقال للدوري الإنجليزي مناسبًا تمامًا لأهدافه المستقبلية.