مانشستر يونايتد يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة تعاقد الأهلي مع ماركوس راشفورد

واحدة من أكبر الصفقات التي ارتبطت بالانتقال إلى الأهلي..

كشف أندرو وارد، المتحدث الرسمي باسم نادي مانشستر يونايتد، عن حقيقة مفاوضات انتقال ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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صحيفة "التليجراف" ذكرت خلال اليومين الماضيين، عن اقتراب رحيل راشفورد عن مانشستر يونايتد، وانتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان أو دوري روشن للمحترفين؛ لتخرج تقارير محلية سعودية بتأكيدت أن فريق الأهلي، هو المرشح الأقوى للتعاقد مع اللاعب.

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وفي هذا السياق.. نفى وارد في تصريحات مع موقع "شووت"، وجود أي مفاوضات أو عروض من السعودية وتحديدًا النادي الأهلي؛ للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 27 سنة.

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المتحدث الرسمي باسم مانشستر يونايتد شدد على أن راشفورد، من "الركائز الأساسية" في صفوف العملاق الإنجليزي؛ لكن يبقى مستقبله في يد روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

راشفورد تدرج في الفئات السنية لنادي مانشستر يونايتد، قبل الوصول إلى الفريق الأول في يناير 2016؛ حيث سجل 138 هدفًا وصنع 68 آخرين خلال 426 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

جدير بالذكر أن ماركوس راشفورد، لعب 24 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد في الموسم الرياضي الحالي، بواقع 1.501 دقيقة في مختلف المسابقات؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 3 آخرين.