"النادي عاقبه بسبب سلوكياته وشرب الخمر بكثرة!" .. نجم مانشستر يونايتد قد ينتقل إلى الدوري السعودي قريبًا

اسم كبير جديد مرشح للانضمام إلى كتيبة النجوم في دوري روشن..

بات النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم العملاق المحلي مانشستر يونايتد، مرشحًا قويًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023، والذي أعقبه قدوم العديد من الأسماء؛ مثل: الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، الجناح الجزائري رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

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ووفقًا لصحيفة "التليجراف" مساء اليوم الثلاثاء، فإن دوري روشن السعودي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، "وجهتين محتملتين" للاعب البالغ من العمر 27 سنة، والذي يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

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الصحيفة البريطانية كشفت عن أن إدارة العملاق الإنجليزي من ناحيتها، ترحب برحيل راشفورد؛ للتخلص من راتبه الضخم، بالإضافة إلى ما اعتبرته تصرفات "غير احترافية" من اللاعب، في حياته اليومية.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، خصمت راتب أسبوعين من المهاجم الإنجليزي، في شهر يناير الماضي؛ بعد أن تم تصويره وهو يشرب "الخمر" بكثرة؛ إلى جانب بعض العقوبات التأديبية الأخرى، في أوقاتٍ سابقة.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكدت الصحيفة أن فرصة الحصول على مشترٍ لماركوس راشفورد، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، قد يكون أمرًا صعبًا جدًا، نظرًا لقيمة الصفقة وراتب اللاعب الذي يصل إلى 325 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وأعلنت الصحيفة أن الأرجح؛ هو بيع راشفورد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، أو الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن راشفورد تدرج في الفئات السنية لنادي مانشستر يونايتد، حتى الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف عام 2016؛ مسجلًا 138 هدفًا وصانعًا 67 آخرين، خلال 425 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.