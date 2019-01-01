مانشستر يونايتد يتراجع عن إيركسن بسبب ريال مدريد

أيام قليلة أخيرة قبل إغلاق الميركاتو في إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن تراجع مانشستر يونايتد عن الاهتمام بكريستيان إيركسن، نجم توتنهام، بسبب تفضيله ريال مدريد.

إيركسن يتبقى في عقده مع سبيرز عامًا وحيدًا، وكان قد تحدث عن رغبته في خوض تحدي جديد في الموسم المقبل.

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وقالت "سكاي" إن مانشستر يونايتد قرر إيقاف مفاوضاته مع اللاعب الدنماركي وناديه بسبب عدم ترحيب إيريكسن.

وبحسب التقرير، فمسؤولي مانشستر يونايتد علموا بتفضيل إيركسن لعرض من ريال مدريد وانتظاره للنادي الملكي.

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التقارير في إسبانيا تتحدث عن تركيز ريال مدريد على التعاقد مع الثنائي بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ودوني فان دي بيك، لاعب أياكس.

وتُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا بحلول نهاية الخميس، وذلك قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الجمعة.