خليفة بوجبا يُلمح لاقترابه من مانشستر يونايتد

اللاعب يودع جماهير ناديه الإيطالي

أعطى لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، تلميحات لاقترابه من مغادرة ناديه الإيطالي لاتسيو، وذلك في الوقت الذي تُجمع فيه جُل وسائل الإعلام الإنجليزية أنه على رأس المطلوبين في مانشستر يونايتد لخلافة الفرنسي بول بوجبا.

ويعرف Goal، أن صاحب الـ24 عامًا قد يرتدي قميص الشياطين الحمر هذا الصيف، لكن بشرط أن تفشل كل محاولات إقناع بطل العالم بالبقاء في "أولد ترافورد" لموسم آخر.

وبسبب تمرد بوجبا، الذي لم يخف رغبته في الرحيل، اقترن اسم أكثر من لاعب وسط من الطراز العالمي بمشروع المدرب أوليه جونار سولشاير، منهم صانع ألعاب توتنهام كريستيان إريكسن، وأيضًا متوسط ميدان سبورتنج لشبونة برونو فرنانديز، وقبلهما سافيتش.

ما أجمل أن تحتفل بيوم ميلادك بهز شباك الخصوم، أليس كذلك يا جوميز؟ 🦁#الأهلي_الهلال #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/IXJuzvgNwM — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

واليوم الثلاثاء، بعث اللاعب الصربي رسالة من السهل تفسيرها على أنها "وداعية"، بقوله عبر منصته على انستجرام" الاجتماعية "فخور بارتداء هذا القميص لمدة 4 سنوات بالنسر على صدره"، مرفقة بمجموعة من أبرز صوره طوال رحلته في فريقه العاصمي.

وانضم سافيتش إلى لاتسيو عام 2015 قادمًا من جينك البلجيكي في صفقة غير معلومة، وطوال هذه الفترة، دافع عن ألوان النسور في 163 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل كذلك 31 هدفًا، منهم 12 في الموسم قبل الماضي، الذي ختمه بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.