صراع بين كبار إنجلترا لضم بن رحمة

تألق كبير للجزائري مع برينتفورد

أفادت تقارير إنجليزية بوجود صراع بين عدد من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع النجم الجزائري سعيد بن رحمة، مهاجم برينتفورد.

بن رحمة جذب الأنظار الموسم الجاري رفقة النادي الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية بعدما سجل 10 أهداف وصنع ثمانية لزملائه.

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وبحسب "مانشستر إيفينج ستاندارد"، فمانشستر يونايتد يفكر جدياً في التعاقد مع اللاعب الجزائري لتدعيم صفوفه للموسم المقبل.

اللاعب ضمن قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوفه، وعلى رأسهم جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، والذي يعد مانشستر الأكثر اهتماماً بضمه.

التقرير ذكر أن قائمة الأندية المهتمة بالنجم الجزائري تضم أيضاً آرسنال، نيوكاسل، ليستر سيتي، وأيضاً أستون فيلا.

بن رحمة، 24 عاماً، وصنع لنفسه مشواراً ناجحاً في فرنسا مع نيس، أنجير، وأجاكسيو، قبل الانتقال لإنجلترا مع برينتفورد في 2018.