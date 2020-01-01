مانشستر سيتي يقسو على أستون فيلا بسداسية

أداء مميز ونتيجة كبيرة..

سحق مانشستر سيتي مضيفه أستون فيلا وانتصر عليه بستة أهداف لهدف ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب فيلا بارك في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي هذا الانتصار في ظل استفاقة كتيبة بيب جوارديولا وسعيها نحو مواصلة مطاردة المتصدر، ليفربول، على الرغم من أن الفارق بينهما قد يصل إلى 17 نقطة حال فوز الريدز بمباراتهم المؤجلة.

المباراة كانت من طرف واحد، وتألق فيها رياض محرز الذي تقدم للضيوف في الدقيقة 18 وعزز الهدف بهدف آخر في الدقيقة 24.

ثم أتى الدور على سيرجيو أجويرو، والذي سجّل هاتريك بدأه بهدف في الدقيقة 28، ثم وضع جيسوس الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

أجويرو أحرز ثاني أهدافه في الدقيقة 57، ثم عاد ليختتم سداسية فريقه ويكتب لنفسه عددًا من الأرقام القياسية بهدف الهاتريك في الدقيقة 81، بينما أحرز أنور الغازي هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وقام كيفن دي بروين بكتابة رقم قياسي جديد له هو الآخر، إذ يُعد واحدًا من ثلاثة لاعبين قاموا بصناعة أهداف في جميع البطولات الإنجليزية هذا الموسم، وقد صنع وحده 15 هدفًا حتى الآن وياتي محرز ثانيًا بـ10 أهداف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 47 ويسترد بذلك مركزه الثاني بعد سقوط ليستر سيتي في فخ الهزيمة من ساوثامبتون، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 21 في المركز 18.