أجويرو يصبح الأجنبي الأكثر تسجيلًا في الدوري الإنجليزي

أرقام كبيرة..

واصل سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، تحقيقه للأرقام القياسية على الأراضي البريطانية، وهذه المرة عندما أصبح الأجنبي الأكثر تهديفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفيه في مرمى أستون فيلا.

وكان الكون قد سجّل الهدف الثالث لكتيبة بيب جوارديولا في شباك أستون فيلا، في المباراة المُقامة بينهما مساء الأحد في الفيلا بارك وانتهى شوطها الأول بتقدم السيتيزنز برباعية نظيفة.

ثم عاد أجويرو وسجل في الشوط الثاني هدفًا ثانيًا له وخامسًا لفريقه، ليكونا سببًا في تخطيه لأسطورة أرسنال، هنري، كالأجنبي الأكثر تسجيلًا في تاريخ البريميرليج.

في الوقت نفسه فإن هدفي الدولي الأرجنتيني جعله يصل إلى المركز الخامس في أكثر اللاعبين تسجيلًا بالدوري الإنجليزي على مدار تاريخه بشكل عام.

بعد مدح جوارديولا .. مانشستر سيتي يحسم مستقبل فرناندينيو

هدف فقط يفرق بين أجوريو صاحب الـ176 هدفًا، وبين صاحب المركز الرابع، فرانك لامبارد، الذي أحرز 177 هدفًا خلال مشاركاته مع تشيلسي ومانشستر سيتي.

ألان شيرار هو صاحب المركز الأول بتسجيله 260 هدف، ثم يأتي واين روني بـ208 هدف، بينما المركز الثالث من نصيب أندي كول الذي أحرز 187 هدفًا.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا قد سجّل حتى الآن 16 هدفًا في مختلف المسابقات مع السيتي هذا الموسم، إلى جانب صناعته لهدفين آخرين.