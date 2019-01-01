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مانشستر سيتي يفقد مدافع تولوز لصالح برشلونة

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Getty Images
اللاعب اختار الانتقال لبرشلونة على حساب النادي الإنجليزي بعد منافسة أوروبية شرسة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

خسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التعاقد مع جون كلير توديبو لاعب تولوز الفرنسي في شهر يناير الجاري.

صاحب الـ19 عاماً أصبح من أبرز المواهب الفرنسية في الفترة الأخيرة، بعد 10 مباريات لعبها مع تولوز هذا الموسم.

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توديبو رفض جميع محاولات تولوز من أجل التوقيع على عقد جديد يربطه بالنادي لفترة أطول، لتحمسه للرحيل إلى أحد كبار أوروبا.

راديو "مونت كارلو" الفرنسي أكد أن اللاعب تلقى عرضاً رسمياً من مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن نادي برشلونة سيكون الوجهة القادمة للمدافع الشاب بالميركاتو الشتوي.

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ومن المُقرر أن ينضم توديبو للفريق الثاني ببرشلونة لما تبقى من الموسم الحالي، على أن يتم بعدها تصعيده للفريق الأول.

ويواجه برسا منافسة قوية من أندية يوفنتوس، نابولي، ليفربول وكذلك ولفرهامبتون على ضم اللاعب، لكن يبدو أنه ربح السباق بالفعل.

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