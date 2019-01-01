النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بوتراجينيو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة في يناير

التعليقات()
AFP
تعرف على تصريحات رئيس العلاقات العامة في ريال مدريد عقب التعادل مع فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالليجا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات العامة في ريال مدريد، وجود خطة لدخول سوق الانتقالات الشتوية.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري الإسباني.

وقال بوتراجينيو في تصريحات عقب مباراة فياريال: "لدينا ثقة كبيرة في العناصر المتاحة حاليًا، ولا أعتقد أننا قد نضم أي صفقة جديدة في ريال مدريد خلال الشهر الجاري".

اختيارات المحررين

وتابع: "كيلور نافاس عنصر هام في الفريق ولا أعتقد أنّ هناك أي أزمة بشأنه. نحن سعداء بوجوده في الفريق".

بوتراجينيو أشار إلى أنّ إصابة جاريث بيل لا تبدو خطيرة ولكن يجب الانتظار حتى بعد انتهاء الفحوصات الطبية، موضحًا أنّ اللاعب طلب ألا يخوض الشوط الثاني.

ريال مدريد استمر في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ووسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط.

الموضوع التالي:
رسمياً - عبدالله السعيد ينضم لنادي بيراميدز
الموضوع التالي:
كينيث أوميرو لجول : أيوبي سيقود نيجيريا لحصد كأس أمم أفريقيا
الموضوع التالي:
سولشار: مانشستر قادر على الفوز بكل المباريات ونملك خطة انتقالات
الموضوع التالي:
برشلونة يتخلى عن دي ليخت ويبدأ خطواته لضم مدافع جديد
الموضوع التالي:
بوبان: مشكلة إنفانتينو الوحيدة تشجيعه إنتر
إغلاق