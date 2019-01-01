بوتراجينيو: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة في يناير

تعرف على تصريحات رئيس العلاقات العامة في ريال مدريد عقب التعادل مع فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالليجا

نفى إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات العامة في ريال مدريد، وجود خطة لدخول سوق الانتقالات الشتوية.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري الإسباني.

وقال بوتراجينيو في تصريحات عقب مباراة فياريال: "لدينا ثقة كبيرة في العناصر المتاحة حاليًا، ولا أعتقد أننا قد نضم أي صفقة جديدة في ريال مدريد خلال الشهر الجاري".

وتابع: "كيلور نافاس عنصر هام في الفريق ولا أعتقد أنّ هناك أي أزمة بشأنه. نحن سعداء بوجوده في الفريق".

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بوتراجينيو أشار إلى أنّ إصابة جاريث بيل لا تبدو خطيرة ولكن يجب الانتظار حتى بعد انتهاء الفحوصات الطبية، موضحًا أنّ اللاعب طلب ألا يخوض الشوط الثاني.

ريال مدريد استمر في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ووسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط.