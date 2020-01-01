مانشستر سيتي يغري ستيرلينج ودي بروينه بزيادة الراتب

مانشستر سيتي يحاول إنقاذ نجومه من الرحيل بعد عقوبة الإيقاف الأوروبي

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي على استعداد لبدء محادثات مع نجميه رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروينه من أجل تحسين عقدهما.

وكانت التوقعات قد أشارت إلى احتمالية رحيل نجوم مانشستر سيتي عن الفريق بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبة الإيقاف لعامين عن المنافسات القارية.

المزيد من الفرق

ونتيجة لذلك، سيحاول أزرق مدينة مانشستر تعويض لاعبيه بزيادات في الرواتب وتحسين للعقود من أجل إقناعهم بعدم الرحيل عن الفريق.

وحسب دايلي ميل، فإن ستيرلينج ودي بروينه سيكونان أول لاعبين يقوم مانشستر سيتي بمحاولة إغرائهما لضمان بقائهما مع الفريق في المواسم المقبلة.

وعلى الرغم من أن عقدهما سينتهي بعد 3 سنوات، إلا أن العقوبة التي ستمنع مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لعامين قد تجعل لاعبي الفريق يبحثون عن الرحيل إلى أندية أخرى تشارك في دوري الأبطال.

ويتقاضى رحيم سيترلينج 300 ألف باوند أسبوعيًا، بينما يتقاضى دي بروينة 280 ألف باوند أسبوعيًا، وذلك حسب التجديد الأخير لعقديهما في 2018.

وهناك اهتمام بخدمات رحيم ستيرلينج من قبل ريال مدريد وبرشلونة، كما أن دي بروينه يعد أحد أبرز المطلوبين من كبار الأندية الأوروبية في حال توفر خيار الرحيل.

ما هي أطول سلسلة مباريات دون خسارة في الدوري الإنجليزي؟

يذكر أن مانشستر سيتي لديه فرصة للاستئناف ضد العقوبة، وعليه يتم تخفيفها إلى إيقاف لعام واحد أو إلغاء الحرمان الأوروبي والاكتفاء بالغرامة فقط.