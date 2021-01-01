مانشستر سيتي يشتري “درع” كأس الاتحاد الإنجليزي

لقطة أكثر من رائعة بكل المقاييس..

أقدم مانشستر سيتي على خطوة تاريخية، عندما قام الشيخ منصور بن زايد، مالك النادي، بشراء درع نسخة كأس الاتحاد الإنجليزي الأقدم في العالم بين 1896 و1910.

وكان الكأس معروضًا للبيع في مزاد علني، وبعد شرائه من قبل الشيخ منصور قرر أن يُبقيه معروضًا في المتحف الوطني لكرة القدم كهدية من مانشستر سيتي.

الكأس كان متاحًا في المتحف منذ 2005، ولكن في سبتمبر 2019 أزاله مالكه السابق وطُرح للبيع، وازدادت المخاوف حينها أن يتم نقله إلى خارج إنجلترا إذا ما اشتراه شخص آخر.

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وتمثل كأس الاتحاد الإنجليزي أهمية كبيرة بالنسبة للسيتي باعتبارها أول قطعة من الألقاب الكبيرة التي فاز بها النادي على الإطلاق، بعدما فاز بنسخة 1904 بالفوز على بولتون بهدف نظيف في النهائي.

خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، تحدث للموقع الرسمي للنادي السماوي حول الأمر وقال "هذه الكأس هي تذكير مرئي بالتاريخ الغني والطويل لكرة القدم الإنجليزية التي يرتبط بها مانشستر سيتي بشكل وثيق".

كما أضاف "كان الفوز بهذا الكأس الفعلي في عام 1904 نقطة تحول للنادي ولمدينة مانشستر من حيث أنه عزز كرة القدم بقوة في قلب مجتمعه".

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وأتم "وجهة نظر الشيخ منصور هي أن كأس بهذه الأهمية الثقافية يجب أن يتم تقاسمها مع شعب مانشستر، وعائلة كرة القدم الإنجليزية، وجميع أولئك الذين يحبون اللعبة الإنجليزية، والمتحف الوطني لكرة القدم في وضع فريد للقيام بذلك".

سيبدأ مانشستر سيتي محاولته للتتويج بأحد نسخ كأس الاتحاد الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة، عندما يستقبل برمنجهام سيتي بملعب الاتحاد في الدور الثالث من البطولة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ست مناسبات من قبل، آخرها في نسخة 2019، بينما حامل اللقب الأخير هو آرسنال بعد التفوق على تشيلسي في النهائي.