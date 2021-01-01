رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع جناح أتالانتا

الصفقة الأولى في فترة الانتقالات الشتوية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، الخميس، عن التعاقد مع عماد ديالو جناح نادي أتالانتا الإيطالي.

مانشستر سبق أن اتفق على ضم اللاعب في شهر أكتوبر الماضي، باليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بحوالي 37 مليون استرليني.

ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي في إنهاء التفاصيل الخاصة برخصة عمل اللاعب في إنجلترا، لتتأجل عملية الانتقال إلى هذا الشهر.

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وأعلن يونايتد عبر موقعه الرسمي، عن النجاح في تسجيل كافة الأوراق اللازمة بموجب قواعد الاتحاد الإنجليزي الجديدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر توجه اللاعب إلى العاصمة الإيطالية روما، للحصول على تأشيرته، وبمجرد إصدارها سيتمكن من السفر إلى مانشستر للانضمام إلى زملائه الجدد.

وقام ديالو الذي خاض مباراتين مع الفريق الأول لأتالانتا هذا الموسم، بالتوقيع على عقد مع مانشستر حتى يونيو 2025 مع خيار التمديد لمدة عام آخر.

ومن جانبه قال أولي جونار سولشاير مدرب الفريق عن هذه الصفقة:"مانشستر تابع اللاعب لسنوات، وبعد مشاهدته بنفسي أؤمن أنه أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في أوروبا".

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وأضاف:"مانشستر يونايتد لديه خبرة وتاريخ كبير في تطوير اللاعبين الشباب، سيستغرق الأمر بعض الوقت له من أجل التأقلم، لكن سرعته ورؤيته وقدرته الرائعة على المراوغة، ستضعه في وضع جيد جدًا".

جدير بالذكر أن ديالو شارك في 5 مباريات فقط مع الفريق الأول لأتالانتا، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، بينما أحرز 37 هدفًا بمختلف مراحل الشباب مع النادي الإيطالي.