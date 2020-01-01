مانشستر سيتي يستعد لمقاضاة رئيس رابطة الدوري الإسباني

مانشستر سيتي لم يكن سعيدًا بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن حكم المحكمة الرياضية بعودتهم لدوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي قد قرر مقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بسبب تصريحاته الأخيرة عنهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" والتي أكدت أن النادي لم يكن سعيدًا بما سمعه من تصريحات حول حكم المحكمة الرياضية بعودتهم لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح مصدر رفض ذكر اسمه من داخل النادي أن الأمر في الوقت الحالي في يد الفريق القانوني للنادي لدراسته بشكل مستفيض.

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وقال المصدر: "نحن ندرك ما قاله السيد خافيير تيباس حول حكم المحكمة الرياضية على الاستئناف الخاص بنا، والأمر الآن في يد الفريق القانوني لنا".

وأضاف: "آراء السيد تيباس عن موقفنا غير قائمة على أي أساس، وحكم المحكمة الرياضية بإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي صادر من هيئة مستقلة، والحديث عن كوننا نجحنا في تفادي العقوبة بسبب أخطاء فنية في الفحص تدمر سمعتنا".

وكان تيباس قد هاجم مانشستر سيتي والمحكمة الرياضية بشدة عقب إلغاء قرار الاتحاد الأوروبي الذي كان قد حرم مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيستضيف نظيره ريال مدريد في السابع من أغسطس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.