جوارديولا: علينا تصحيح الأخطاء قبل ريال مدريد .. أرتيتا: أتمنى بقاء أوباميانج

تعرف على تصريحات جوارديولا وأرتيتا عقب مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال ، أنّ ما حققه لم يكن متوقعًا مطالبًا بيير إيميريك أوباميانج بتمديد عقده، بينما شدد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي ، على أهمية الاستعداد لريال مدريد في ثمن نهائي الأبطال.

آرسنال أسقط مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .

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وينتظر آرسنال معرفة الفائز من مانشستر يونايتد وتشيلسي ليلعب أمامه في النهائي يوم 1 أغسطس المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "لم نلعب بالصورة المطلوبة وقدمنا شوطًا أول غير جيد وحتى بعد المحاولات في الشوط الثاني لم نكن في أفضل الأحوال".

وتابع: "أعلم أنّهم لعبوا بخماسي في الخلف مع ضغط عالي، ودافعوا بصورة رائعة، وقدموا مباراة مشابهة أمام ليفربول وكنا نتوقع ذلك، لكن رد فعلنا لم يكن المناسب على الإطلاق".

وواصل: "لدينا الآن أسبوعين للتحضير لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وعلينا أن نكون في المستوى لأن هذه فرصتنا الأخيرة للخروج بلقب آخر في الموسم الجاري".

أما أرتيتا، فقال: "قدمنا أسبوعًا خرافيًا واستطعنا الفوز على اثنين من أقوى الفرق في العالم وهذا أمر لا يحدث كل يوم".

وأردف: "لا يهم من لعب ومن لم يلعب اليوم، أنا أثق في الجميع. لقد عانينا في بعض الأوقات وكان يتعين علينا أن نكون منظمين على أعلى مستوى لتقليل المساحات".

واختتم: "علاقتي مع بيب لا تزال جيدة وأتمنى له التوفيق في المتبقي من الموسم. أما بالنسبة لتمديد عقد أوباميانج فأتمنى أن يقتنع أنّ الفريق يسير في الطريق الصحيح ويجب عليه الاستمرار".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي تلقى أول خسارة أمام آرسنال بعد 7 مباريات كاملة دون هزيمة.