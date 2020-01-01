صراع بين الاتحاد الإنجليزي ومانشستر سيتي ووست هام بسبب المباراة المؤجلة

لن نلعب المباراة في هذا التوقيت..

رفض فريقا مانشستر سيتي ووست هام خوض المباراة المؤجلة بينهما خلال فترة العطلة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الأمن قد ألغى المباراة يوم الأحد الماضي بسبب العاصفة القوية التي ضربت إنجلترا ووقفت حائلًا أمام إقامة المباراة في موعدها.

الاتحاد الإنجليزي اقترح على الفريقين أن تُقام المباراة في آخر الأسبوع الحالي وقبل انقضاء العطلة الحالية، إلا أن جواب الناديين كان بالرفض المطلق للفكرة.

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واستُحدِث للمرة الأولى في تاريخ البريميرليج عطلة لمدة أسبوعين في منتصف شهر فبراير، وجميع الأندية تعمد لإراحة لاعبيها في هذه الفترة مما كان سببًا في رفض اللعب من قبل وست هام والسيتي.

ديفيد مويس، المدير الفني للنادي اللندني، منح لاعبيه عطلة لمدة خمسة أيام، في الوقت الذي يرفض فيه بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي خوض المباراة هذا الأسبوع في أي حال من الأحوال.

الأزمة كلها حاليًا أمام الاتحاد الإنجليزي تكمن في أن السيتي لا يزال يشارك في كأس كارباو وكأس الاتحاد الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا، مما يجعل وضع مباراة وست هام في الأشهر المقبلة صعبًا وأقرب إلى الاستحالة.

ورغم إدراك جوارديولا أن الأمر سيشكل ضغطًا إضافيًا على فريقه، إلا أنه يأبى أن يُعيد لاعبيه من إجازتهم في سبيل خوض المباراة هذا الأسبوع.

وبحسب آخر التقارير من صحيفة "ميرور" فإن الاتحاد الإنجليزي يُفكر في إرغام الفريقين على لعب المباراة يوم الأربعاء 19 فبراير كرد على عنادهما ورفضهما المطلق للفكرة.

يذكر أن السيتي يحتل وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة، بينما يُعاني وست هام من شبح المنافسة على الهبوط بوجوده في المرتبة الثامنة عشر برصيد 24 نقطة.