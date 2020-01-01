عاجل | العواصف تُلغي لقاء مانشستر سيتي ووست هام

أجواء غير مستقرة في أوروبا

قرر مانشستر سيتي الممتاز إلغاء مباراة الفريق أمام وست هام بالبريميرليج مساء السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وضرب الإعصار كيارا القارة الأوروبية بقوة في الساعات الماضية، وهو ما أدى لتأجيل عدد من المباريات في ألمانيا، هولندا، وبلجيكا. طالع هنا.

ونشر مانشستر سيتي بياناً قال فيه إن مباراة الفريق مع وست هام لحساب الجولة السادسة والعشرين تم تأجيلها لأجل غير محدد بعد بسبب العاصفة.

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وذكر البيان أن السبب وراء التأجيل هو التخوف على سلامة الجمهور والعاملين بالملعب، وأن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع نظرائهم في وست هام.