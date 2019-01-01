مفاجأة .. مانشستر سيتي كاد يضم ميسي بالخطأ في 2008

تفاصيل يتم الكشف عنها للمرة الأولى

كشف جاري كوك، مدير مانشستر سيتي السابق ما بين 2008 و2011، عن تقدم ناديه بعرض بالخطأ للتعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وكان كوك يعمل في الإدارة الخاصة بسيتي وقتما كان النادي مملوكاً للتايلاندي تاكسين شيناوترا، قبل أن يرحل الأخير وتتولي مجموعة سيتي فوتبول المسؤولية.

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وقال كوك في حوار مع "أتلتيك": "في 2008 كنت في اجتماع مع مساعد شيناوترا بايروج بيمبونجسانت وبول ألدريدج، وكان النقاش حول صفقات الفريق".

وأضاف: "بايروج كان يخضع للمساج ورد قائلاً أن الوضع أصبح فوضوي "messy"، ووقتها ما حدث أننا أخطأنا الترجمة واعتقدنا أنه يريد ضم ميسي".

واستمر: "قمنا بتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم ميسي وقلت لألدريج لننتظر ما سيحدث، ثم أتى لي مكالمة من ديف ريتشاردس من رابطة الدوري وقال لي هل جننت، قدمت عرضاً لضم ميسي؟".

وختم: "بعد ذلك أخبرني ريتشاردس أن لابورتا رئيس برشلونة كان يفكر جدياً في قبول العرض".

يذكر أن سيتي ارتبط في أكثر من مناسبة سابقة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، وخصوصاً بعد تولي بيب جوارديولا مسؤولية تدريبه.