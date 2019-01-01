ميسي يكشف سر أهدافه من ركلات حرة

تعرف على تصريحات ميسي مع موقع الدوري الاسباني

كشف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن السر وراء أهدافه من ركلات حرة متحدثًا عن تنبؤات صامويل إيتو ومؤكدًا عدم اهتمامه بتسجيل الأهداف.

ميسي أصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني في 2014 بعد التسجيل في مرمى إشبيلية وتحطيم رقم تيلمو زارا.

وقال ميسي في حوار مع الموقع الرسمي للدوري الإسباني: "أتذكر في الماضي، أخبرني إيتو في عدة مناسبات أنني حينما أبدأ إحراز الأهداف فلن أتوقف، ورغم ذلك فإنني في كل مباراة لا أركز أبدًا على مسألة التسجيل".

وتابع: "تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني عبر التاريخي أمر خاص، أعتقد أنّه أحد أهم الأرقام القياسية التي حققتها خلال مسيرتي الكروية".

وتطرق البرغوث للحديث عن تطوره في تسديد الركلات الحرة بقوله: "مؤخرًا بدأت في التركيز على المخالفات خارج منطقة الجزاء وأراقب تحركات حارس المرمى وطريقة تصرفه كما أتابع الحائط وهذا ما جعلني أتطور. التدريب المتواصل أمر ضروري في هذا الأمر".

واختتم متحدثًا عن عائلته: "لديّ علاقة قوية مع الأطفال وبمجرد العودة من التدريبات أتناول الطعام وأذهب لإحضارهم من المدرسة ودائمًا ما يوقظوني من النوم في فترة القيلولة للعب معهم".

جدير بالذكر أنّ ميسي أكثر من سجل أهدافًا من ركلات حرة في 2019 بواقع 8 مرات.