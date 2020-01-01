نجم سيتي: إعطاء اللقب إلى ليفربول قرار عادل

ليفربول على بعد ست نقاط من اللقب رسمياً

رحب نجم مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان بفكرة إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ومنح اللقب للمتصدر ليفربول دون خوض بقية المباريات المتبقية.

ليفربول يتصدر ترتيب المسابقة بفارق شاسع عن أبرز ملاحقيه سيتي، والانتصار في اللقاء القادم عليه سيعني فوزه رسمياً باللقب المنتظر، ولكن تعليق المسابقة جعل مصيرها مجهولاً.

وقال جوندوجان مع "ZDF": "بالتأكيد أنا أوافق مع الاقتراح بمنح ليفربول اللقب الآن لأنه رياضياً صحيح، الأمر قيد النقاش في إنجلترا، الأندية الكبرى لن تتأثر كثيراً اقتصادياً، عكس الصغيرة".

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وواصل: "الوضع الحالي ليس سهلاً التعامل معه، وضع استثنائي، أنت تخشى الخروج للشارع رغم أن الجو طيب في مانشستر على غير العادة".

وختم: "العودة للتدريبات؟ لا أتخيل حدوث ذلك ولا يبدو أمراً واقعياً بالوقت الراهن أن نعود في أبريل".

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وحتى الآن لم يتم حسم مصير الدوري الإنجليزي، وتم تأجيل عودته حتى الثلاثين من أبريل على الأقل، ويدور الحديث عن عدة سيناريوهات مطروحة لاستكماله أو إلغاءه.

جوندوجان كان من أبرز النجوم الذين شاركوا في مكافحة الأزمة الجارية بتقديمه عدداً من التبرعات لمساندة المتضررين ومساعدة الأجهزة الطبية.