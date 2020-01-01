جونسون: صلاح لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في ليفربول

محمد صلاح سجل 91 هدفًا ولكنه لم يحصل بعد على التقدير الذي يستحقه في ليفربول!

قال الظهير الأيمن السابق لنادي ليفربول جلين جونسون إن محمد صلاح لم يحصل بعد على التقدير الذي يستحقه مع الريدز رغم كل ما قدمه.

وكان جونسون قد لعب في ليفربول لفترة ولكنه لم يزامل محمد صلاح، ورغم ذلك، فإنه يشعر بأن النجم المصري يستحق أكثر مما حصل عليه.

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وحول ذلك قال جونسون إن محمد صلاح سجل مع ليفربول 90 هدفًا في أقل من 3 مواسم، ورغم ذلك يطالب البعض ببيعه في سوق الانتقالات القادم.

وأضاف: "محمد صلاح سجل أكثر من كل لاعبي ليفربول خلال العقد الماضي، ونجح في عامين ونصف فقط في أي يصبح هداف العقد بالنسبة للنادي"

وتابع: "لقد سجل بعض الأهداف الحاسمة بالإضافة إلى بعض الأهداف الخالدة في ذاكرة الجميع، بما في ذلك تلك الضربة الرائعة ضد تشيلسي الموسم الماضي"

وأردف: "القائد الحالي للريدز أيضًا لم يحصل على التقدير الذي يستحقه سوى مؤخرًا، حتى وقت قريب كان هندرسون في طريقه للخروج من ليفربول"

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يذكر أن محمد صلاح يواجه احتمالية الرحيل عن صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب البعض في الريدز في بيعه والتعاقد مع تيمو فيرنر أو جوردان سانشو أو كيليان مبابي.