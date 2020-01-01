فيرناندينيو: علينا إيقاف ما يحدث قبل فوات الآوان

نزيف النقاط مستمر لحامل لقب البريميرليج

اعترف فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي، بضرورة قيام فريقه بأقصى جهد ممكن، من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها حامل لقب البريميرليج هذا الموسم.

سيتي ابتعد خطوة جديدة من الحفاظ على لقب البطولة، بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام توتنهام، أمس الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

الأمر الذي جعل الطريق مفتوحاً أمام ليفربول لتحقيق لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 سنة، بعد سلسلة من النتائج المحبطة لكل المنافسين على رأسهم سيتي.

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وقال فيرناندينيو في تصريحات صحفية:"ما يحدث لنا في غاية الصعوبة ومؤلم جداً نظراً للطريقة التي نلعب بها، نصنع العديد من الفرص ولكن لا نحسمها بتسجيل الأهداف".

وأضاف:"أهدرنا ركلة جزاء أخرى ضد توتنهام وبعض الفرص الأخرى الخطيرة، يجب علينا الآن التحدث معاً لإيقاف ما يحدث في أقرب وقت ممكن".

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وتابع:"ليفربول حسم اللقب بصورة كبيرة الآن نظراً للفارق الكبير في النقاط، ولكن الآن نحتاج للحذر حتى نهاية الموسم حتى لا نخسر المركز الثاني أو نجد أنفسنا خارج الأربعة الكبار".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ73 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي بعد مرور 25 جولة من البطولة.