وكيل جاريث بيل يوضح موقفه من الدوري الصيني والعودة لتوتنهام

جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل يؤكد أن الوقت مبكر لرحيله عن ريال مدريد.

أكد جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد أن الوقت لا يزال مبكرًا للغاية للرحيل عن صفوف النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "آس" وأكد خلالها أن فكرة العودة لتوتنهام هوتسبير غير مطروحة بالنسبة له في الوقت الحالي.

وقال بارنيت: "أغلب الناس لا يعرفوا ما الذي يحدث في الحقيقة، الأمر مزعج بالنسبة لي لأن لا شيء يقف على قرارتي الخاصة، ولا يزال لدى بيل عامين مع ريال مدريد كما أنه متزوج ولديه طفلين ومستقر في المدينة".

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وأضاف: "لا توجد فرصة ليعود لصفوف توتنهام، هو سعيد للغاية بتربية أبناءه في مدريد ونحن سنحاول التعامل مع الأمور بواقعية، ولا يتوقف كل شيء على الأموال".

وأكمل: "لقد تحدثنا مع ريال مدريد ونعلم شعورهم تجاه اللاعب، هو هام بالنسبة لهم ولا يوجد قلق من ذلك الجانب، وبيل يعد واحد من أفضل اللاعبين الذين جاءوا من بريطانيا".

وأنهى تصريحاته حول الدوري الصيني: "الوقت غير مناسب لتلك الخطوة، عندما ينتهي تعاقد جاريث بيل مع ريال مدريد سنقرر ما الذي يجب أن يحدث".

جدير بالذكر أن جاريث بيل كان قد شارك في 15 مباراة هذا الموسم رفقة ريال مدريد في كل البطولات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.