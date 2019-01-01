مانشستر سيتي لن يقف في طريق أرتيتا ليصبح مدربًا لأرسنال

لو أراد أرسنال أولًا..

تحدثت صحيفة "صن" البريطانية، عن أن مانشستر سيتي لن يقف عائقًا أمام مايكل أرتيتا، مساعد المدرب الحالي بيب جوارديولا، في حال أن أراد ترك مهامه وتولي القيادة الفنية لفريقه السابق، أرسنال.

مستقبل المدرب أوناي إيمري في ملعب الإمارات يبدو معقدًا للغاية، فالصحافة الإنجليزية لا تتوقف عن التأكيد بأنه يعيش فترته الأخيرة بسبب سوء النتائج والمستوى، وقد طُرِح اسم أرتيتا ليكون خليفته حال الإقالة.

أسماء أخرى قد تم طرحها أيضًا مثل جوزيه مورينيو وكذلك ماسيميليانو أليجري، مع بروز اسم لويس إنريكي، ولكن قد يكون اسم أرتيتا هو الأقرب للواقعية مع أفكار الإدارة الحالية للجانرز والتي على الأرجح ستفضل تجربة واعدة عن هؤلاء المدربين المخضرمين.

أرتيتا البالغ من العمر 37 عامًا، كان قائدًا لأرسنال لمدة كبيرة ومنذ أن اعتزل كرة القدم كلاعب، تحول ليكون مساعدًا لجوارديولا، وهو يقضي موسمه الثالث على التوالي في السيتيزنز كرجل ثانٍ بعد الفيلسوف الإسباني.

لكن إدارة السيتي لن تُمانع إذا ما أراد أرتيتا الرحيل، وذلك حسبما أبلغ مصدر من داخل النادي صحيفة صن، حيث نقلت الصحيفة على لسان المصدر الذي لم يُذكر اسمه "الجميع يعرف أن أرتيتا يريد أن يكون الرجل الأول وله شخصيته الخاصة في يوم من الأيام.".

"أرتيتا يستمتع بالعمل في السيتي ويحب كذلك التعلم من أفضل مدرب في العالم بيب جوارديولا، ولكننا نعرف أنه ما زال لديه الكثير من المودة لأرسنال منذ أيام لعبه هناك."

يذكر أن إدارة أرسنال اليوم قد أعلنت عن دعمها للمدرب إيمري في بيان رسمي، ولكنها قد أرسلت له رسالة خفية أثارت الجدل أيضًا بالقول بأن الأمور يجب أن تتحسن لتحقيق الأهداف، في إشارة إلى أنه ورغم قناعتها بالمدرب الإسباني، لكن في حال عدم التحسن قد يتم الإطاحة به.

كما يجدر الإشارة إلى أن أرسنال لم يحقق الفوز في آخر سبع مباريات سوى في مباراة واحدة بشق الأنفس على فيتوريا جيمارياش في الدوري الأوروبي، مما تسبب في تراجع مركزه محليًا ليصبح سادسًا برصيد 17 نقطة.