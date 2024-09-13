جوارديولا: هالاند ليس محاميًا لمانشستر سيتي وهذا ما يحدث عندما تظهر بطولة جديدة!

يفضل الانتظار حتى الحكم على الموقف في الاتهامات الموجهة لناديه

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقفه من الإعلان عن موعد بدء الجلسات للتحقيق في 115 تهمة موجهة لناديه بالتلاعب وخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "تايمز" البريطانية قالت هذا الأسبوع، إن جلسة الاستماع الأولى للتحقيق مع مانشستر سيتي في 115 مخالفة مالية ستبدأ يوم الإثنين القادم، على أن يتم إصدار الحكم النهائي مطلع عام 2025، كما كشفت كذلك عن تفاصيل خاصة بالتهم وسبب توجيهها إلى حامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم.

جوارديولا علق على هذا الأمر قائلًا في المؤتمر الصحفي لمباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي:" كل الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم، أنا لست محاميًا، هناك العديد من المحامين في هذا البلد وفي إسبانيا أيضًا، لكني سأنتظر وسنرى ما سيحدث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا سعيد لأن المحاكمة ستبدأ يوم الإثنين، أعلم أنه ستكون هناك المزيد من الشائعات، ومتخصصون جدد في إصدار الأحكام، أعرف جيدًا ما يتطلع إليه الناس وما يتوقعونه".

وواصل حديثه:"كما قلت، نحن لسنا محاميًا، إرلينج هالاند ليس محاميًا، لم نتحدث عن الأمر، اللجنة المستقلة هي من ستصدر الحكم وسيكون علينا قبوله".

وعن إمكانية ظهور إرلينج هالاند في المباراة بعد وفاة أحد الأصدقاء المقربين لعائلته:"لقد كانت لحظة صعبة بالنسبة له ولأسرته، خبر حزين لشخص مقرب منهم، لذلك قلوبنا معهم، وسنرى غدًا ما إذا كان قادرًا من الناحية العقلية والجسدية على اللعب".

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حالة رودري وفيل فودين:"هما في حالة جيدة جدًا من أجل المشاركة في اللقاء بشكل طبيعي".

الضغط على اللاعبين وازدحام المباريات بسبب نظام المسابقات الأوروبية الجديد:"عندما يقوم شخص ما بإنشاء بطولة جديدة فإن جدول المباريات سيصبح أسوأ بشكل تلقائي".

يذكر أن تصريحات بيب جاءت قبل انطلاق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، حيث يلعب فريقه ضد برينتفورد وهو على الصدارة بـ9 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني.